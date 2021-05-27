Индзаги согласовал новый контракт с «Лацио»

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27 Мая 2021, 09:22,
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Руководство римского «Лацио» провело переговоры с главным тренером команды Симоне Индзаги о пролонгации сотрудничества, об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио.
По данным инсайдера, стороны согласовали новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года. В связи с этим Симоне вряд ли возглавит миланский «Интер», который подыскивает нового наставника после отставки Антонио Конте.
Напомним, что Индзаги занимает пост главного тренера «Лацио» с 2016 года.
По итогам минувшего сезона итальянской Серии А римский коллектив финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Симоне Индзаги