Лукаку решил покинуть «Интер»

Вслед за Антонио Конте миланский «Интер» может покинуть ведущий форвард команды Ромелу Лукаку, об этом рапортует Sky Sports.

Источник утверждает, что бельгийский голеадор решил попрощаться с «нерадзурри» из-за отставки главного тренера. Именно Конте пригласил Ромелу в команду два года назад и помог игроку выйти на новый уровень.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 28-летнего нападающего с чемпионом Италии истекает только летом 2024 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Лукаку со стороны английских топ-клубов - лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».