Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лукаку решил покинуть «Интер»

27 Мая 2021, 09:09,

Вслед за Антонио Конте миланский «Интер» может покинуть ведущий форвард команды Ромелу Лукаку, об этом рапортует Sky Sports.

Источник утверждает, что бельгийский голеадор решил попрощаться с «нерадзурри» из-за отставки главного тренера. Именно Конте пригласил Ромелу в команду два года назад и помог игроку выйти на новый уровень.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 28-летнего нападающего с чемпионом Италии истекает только летом 2024 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Лукаку со стороны английских топ-клубов - лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Мая 2021, 09:15

Второй заход в АПЛ? Благо, он уже готов к нему.

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