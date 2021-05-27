Лукаку решил покинуть «Интер»

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27 Мая 2021, 09:09,
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Вслед за Антонио Конте миланский «Интер» может покинуть ведущий форвард команды Ромелу Лукаку, об этом рапортует Sky Sports.
Источник утверждает, что бельгийский голеадор решил попрощаться с «нерадзурри» из-за отставки главного тренера. Именно Конте пригласил Ромелу в команду два года назад и помог игроку выйти на новый уровень.
Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 28-летнего нападающего с чемпионом Италии истекает только летом 2024 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Лукаку со стороны английских топ-клубов - лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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