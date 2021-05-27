Джеко ведёт переговоры с клубом МЛС

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27 Мая 2021, 08:35,
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Опытный боснийский форвард Эдин Джеко, выступающий за «Рому», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом информирует Corriere Dello Sport.
Источник сообщает, что 35-летнего бомбардира хотят видеть за океаном. Интерес к бомбардиру проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси». Стороны уже вступили в предварительные переговоры.
Ранее СМИ сообщали о намерении римского клуба расстаться Джеко из-за высокой заработной платы. Контракт игрока с «волками» рассчитан до середины 2022 года.
В минувшем розыгрыше Серии А Эдин провел 27 поединков, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эдин Джеко, Лос-Анджелес Гэлакси
Покорить Америку перед концом карьеры - неплохой итог. Да и результативность там уж точно будет побольше, чем в Серии А! Но Лос-Анджелес Гэлакси придётся раскошелиться на него, всё же игрок топ-уровня, пусть и возрастной.