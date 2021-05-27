Джеко ведёт переговоры с клубом МЛС

Опытный боснийский форвард Эдин Джеко, выступающий за «Рому», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом информирует Corriere Dello Sport.

Источник сообщает, что 35-летнего бомбардира хотят видеть за океаном. Интерес к бомбардиру проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси». Стороны уже вступили в предварительные переговоры.

Ранее СМИ сообщали о намерении римского клуба расстаться Джеко из-за высокой заработной платы. Контракт игрока с «волками» рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем розыгрыше Серии А Эдин провел 27 поединков, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.