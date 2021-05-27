Мальдини подвёл итоги сезона для «Милана»

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини после завершения карьеры работает на должности директора клуба.

Мальдини рассказал, что в команде довольны сезоном 2020/21, но такой клуб как «Милан» не должен останавливаться на достигнутом. Менеджер считает, что деньги от попадания в Лигу чемпионов - это хорошо, однако важнее факт противостояния с самыми сильными командами Европы. Также Мальдини вспомнил забавный случай, как Златан Ибрагимович спросил в раздевалке у одноклубников: «Кто из вас играл в Лиге чемпионов?». Утвердительно ответил только Хакан Чалханоглу.

В сезоне 2020/21 «Милан» занял второе место в итальянской Серии А, что позволило команде впервые за восемь лет выйти в Лигу чемпионов. Возможно, одним из усилений для ЛЧ станет форвард «Челси» Оливье Жиру.