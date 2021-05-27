Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мальдини подвёл итоги сезона для «Милана»

27 Мая 2021, 00:19,

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини после завершения карьеры работает на должности директора клуба.

Мальдини рассказал, что в команде довольны сезоном 2020/21, но такой клуб как «Милан» не должен останавливаться на достигнутом. Менеджер считает, что деньги от попадания в Лигу чемпионов - это хорошо, однако важнее факт противостояния с самыми сильными командами Европы. Также Мальдини вспомнил забавный случай, как Златан Ибрагимович спросил в раздевалке у одноклубников: «Кто из вас играл в Лиге чемпионов?». Утвердительно ответил только Хакан Чалханоглу. 

В сезоне 2020/21 «Милан» занял второе место в итальянской Серии А, что позволило команде впервые за восемь лет выйти в Лигу чемпионов. Возможно, одним из усилений для ЛЧ станет форвард «Челси» Оливье Жиру

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, Паоло Мальдини
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