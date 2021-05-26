Лукаку трогательно попрощался с Конте

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку попрощался с бывшим главным тренером команды Антонио Конте.

«Впервые мы с вами поговорили в 2014 году, после чего между нами пробежала искра. Вы пришли по воли Божьей, изменив меня, сделав сильнее абсолютно по всем фронтам. Самое главное, что у нас есть общий трофей за «Интер». Мне никогда не забыть вашей философии подготовки», - написал Лукаку на личной странице в «Инстаграме».

Пару часов назад «Интер» официально объявил о том, что Антонио Конте покидает пост главного тренера команды. За два сезона совместного сотрудничества клуб оказался на первом месте в Серии А в сезоне 2020/21.