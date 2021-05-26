Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лукаку трогательно попрощался с Конте

26 Мая 2021, 23:39,

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку попрощался с бывшим главным тренером команды Антонио Конте. 

«Впервые мы с вами поговорили в 2014 году, после чего между нами пробежала искра. Вы пришли по воли Божьей, изменив меня, сделав сильнее абсолютно по всем фронтам. Самое главное, что у нас есть общий трофей за «Интер». Мне никогда не забыть вашей философии подготовки», - написал Лукаку на личной странице в «Инстаграме». 

Пару часов назад «Интер» официально объявил о том, что Антонио Конте покидает пост главного тренера команды. За два сезона совместного сотрудничества клуб оказался на первом месте в Серии А в сезоне 2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Ромелу Лукаку
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола