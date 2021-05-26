«Наполи» интересуется двумя бывшими тренерами клубов РПЛ

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26 Мая 2021, 21:40,
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После ухода Дженнаро Гаттузо из «Наполи», команду могут возглавить Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти.
«Наполи» уже два сезона подряд не может выйти в Лигу чемпионов, поэтому руководство решило расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо, который уже нашёл новую работу в «Фиорентине».
На замену клуб рассматривает итальянских специалистов Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти. Ранее в карьере Тедеско был московский «Спартак», а Спаллетти несколько раз становился чемпионом России с питерским «Зенитом».
Информацию о интересе «Наполи» к Тедеско и Спаллетти передаёт II Pallone Gonfiato.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Доменико Тедеско