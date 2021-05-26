«Наполи» интересуется двумя бывшими тренерами клубов РПЛ

После ухода Дженнаро Гаттузо из «Наполи», команду могут возглавить Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти.

«Наполи» уже два сезона подряд не может выйти в Лигу чемпионов, поэтому руководство решило расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо, который уже нашёл новую работу в «Фиорентине».

На замену клуб рассматривает итальянских специалистов Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти. Ранее в карьере Тедеско был московский «Спартак», а Спаллетти несколько раз становился чемпионом России с питерским «Зенитом».

Информацию о интересе «Наполи» к Тедеско и Спаллетти передаёт II Pallone Gonfiato.