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«Наполи» интересуется двумя бывшими тренерами клубов РПЛ

26 Мая 2021, 21:40,

После ухода Дженнаро Гаттузо из «Наполи», команду могут возглавить Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти.

«Наполи» уже два сезона подряд не может выйти в Лигу чемпионов, поэтому руководство решило расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо, который уже нашёл новую работу в «Фиорентине». 

На замену клуб рассматривает итальянских специалистов Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти. Ранее в карьере Тедеско был московский «Спартак», а Спаллетти несколько раз становился чемпионом России с питерским «Зенитом».

Информацию о интересе «Наполи» к Тедеско и Спаллетти передаёт II Pallone Gonfiato.

 

 

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Доменико Тедеско
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