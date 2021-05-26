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​Мальдини подтвердил уход Доннаруммы из «Милана»

26 Мая 2021, 19:59,

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма действительно покидает «Милан». Информацию подтвердил директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Доннарумма был лидером и одним из капитанов «Милана». Быть профессионалом иногда означает, что ты должен готов сменить клуб. Я понимаю, что в наши дни всё труднее и труднее представить игрока, который проводит всю карьеру в одном клубе. Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану».

Бывает так, что приходится идти разными дорогами. Я могу только пожелать Доннарумме всего наилучшего», - сказал Мальдини на клубном канале «россонери» в Twitch.

Как известно, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Паоло Мальдини
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Комментарии (4)
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0
Bourgignon Alex
26 Мая 2021, 21:21

Желаю доннаруме вместе с его жирдяем-агентом получить от жизни хороший пинок под зад! Поскорее и посильнее!!!

0
Allegro
26 Мая 2021, 20:35

Не оправдывай этого скрягу, Паоло. Почему-то вся ваша гениальная линия защиты провела всю карьеру в одном клубе, а этот Домнарумма вместе со своим слишком жадным до денег агентом не может. Скатертью дорожка, лентой ровный путь, без тебя Домнарумма проживем мы как-нибудь.

0
beorn_n
26 Мая 2021, 20:12

Неужели итальянские СМИ все же правду писали что он уйдет. Удивительно).

0
ARTUR
26 Мая 2021, 20:04

ох нифига себе сериал колбасит

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