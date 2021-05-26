​Мальдини подтвердил уход Доннаруммы из «Милана»

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26 Мая 2021, 19:59,
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Голкипер Джанлуиджи Доннарумма действительно покидает «Милан». Информацию подтвердил директор «россонери» Паоло Мальдини.
«Доннарумма был лидером и одним из капитанов «Милана». Быть профессионалом иногда означает, что ты должен готов сменить клуб. Я понимаю, что в наши дни всё труднее и труднее представить игрока, который проводит всю карьеру в одном клубе. Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану».
Бывает так, что приходится идти разными дорогами. Я могу только пожелать Доннарумме всего наилучшего», - сказал Мальдини на клубном канале «россонери» в Twitch.
Как известно, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Паоло Мальдини
Желаю доннаруме вместе с его жирдяем-агентом получить от жизни хороший пинок под зад! Поскорее и посильнее!!!
Не оправдывай этого скрягу, Паоло. Почему-то вся ваша гениальная линия защиты провела всю карьеру в одном клубе, а этот Домнарумма вместе со своим слишком жадным до денег агентом не может. Скатертью дорожка, лентой ровный путь, без тебя Домнарумма проживем мы как-нибудь.
Неужели итальянские СМИ все же правду писали что он уйдет. Удивительно).
ох нифига себе сериал колбасит