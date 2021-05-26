​Мальдини подтвердил уход Доннаруммы из «Милана»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма действительно покидает «Милан». Информацию подтвердил директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Доннарумма был лидером и одним из капитанов «Милана». Быть профессионалом иногда означает, что ты должен готов сменить клуб. Я понимаю, что в наши дни всё труднее и труднее представить игрока, который проводит всю карьеру в одном клубе. Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану».

Бывает так, что приходится идти разными дорогами. Я могу только пожелать Доннарумме всего наилучшего», - сказал Мальдини на клубном канале «россонери» в Twitch.

Как известно, Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана».