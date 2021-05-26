​«Интер» и Конте договорились о расторжении контракта

Антонио Конте и «Интер» достигли договорённости о расторжении трудового договора. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter. По данным Романо, «Интер» выплатит Конте около 7 миллионов евро компенсации, в то время как по действовавшему контракту клуб заплатил бы тренеру 13 миллионов за следующий сезон.

Антонио Конте покидает «Интер», принеся клубу первый за 11 лет титул чемпиона Италии. По данным итальянских СМИ, Конте не согласился строить команду заново в условиях, когда клуб намерен продавать ведущих игроков из-за финансовых проблем.