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​«Интер» и Конте договорились о расторжении контракта

26 Мая 2021, 19:31,

Антонио Конте и «Интер» достигли договорённости о расторжении трудового договора. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter. По данным Романо, «Интер» выплатит Конте около 7 миллионов евро компенсации, в то время как по действовавшему контракту клуб заплатил бы тренеру 13 миллионов за следующий сезон.

Антонио Конте покидает «Интер», принеся клубу первый за 11 лет титул чемпиона Италии. По данным итальянских СМИ, Конте не согласился строить команду заново в условиях, когда клуб намерен продавать ведущих игроков из-за финансовых проблем.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
26 Мая 2021, 19:49

Жаль, конечно. Но ему виднее. Удачи!

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