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​УЕФА оштрафовал Ибрагимовича

26 Мая 2021, 19:23,

Златан Ибрагимович будет вынужден выплатить 50 тысяч евро в качестве штрафа за нарушение дисциплинарных правил УЕФА, не допускающих наличие финансового интереса футболистов в букмекерских конторах. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях.

Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович является совладельцем одной из букмекерских контор.

Помимо штрафа, УЕФА издал распоряжение, призвав Златана Ибрагимовича прекратить сотрудничество с букмекером.

За это же нарушение Ибрагимовича оштрафован и его клуб – «Милан» должен заплатить 25 тысяч евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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