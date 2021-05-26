​УЕФА оштрафовал Ибрагимовича

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26 Мая 2021, 19:23,
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Златан Ибрагимович будет вынужден выплатить 50 тысяч евро в качестве штрафа за нарушение дисциплинарных правил УЕФА, не допускающих наличие финансового интереса футболистов в букмекерских конторах. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях.
Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович является совладельцем одной из букмекерских контор.
Помимо штрафа, УЕФА издал распоряжение, призвав Златана Ибрагимовича прекратить сотрудничество с букмекером.
За это же нарушение Ибрагимовича оштрафован и его клуб – «Милан» должен заплатить 25 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович