​УЕФА оштрафовал Ибрагимовича

Златан Ибрагимович будет вынужден выплатить 50 тысяч евро в качестве штрафа за нарушение дисциплинарных правил УЕФА, не допускающих наличие финансового интереса футболистов в букмекерских конторах. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях.

Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович является совладельцем одной из букмекерских контор.

Помимо штрафа, УЕФА издал распоряжение, призвав Златана Ибрагимовича прекратить сотрудничество с букмекером.

За это же нарушение Ибрагимовича оштрафован и его клуб – «Милан» должен заплатить 25 тысяч евро.