​Паратичи дал комментарий после ухода из «Ювентуса»

|
26 Мая 2021, 17:21,
|
|
Фабио Паратичи покинет руководящую должность в «Ювентусе» после 11 лет работы. Функционер дал комментарий после объявления о своём уходе.
«Это были замечательные годы профессионального роста и сильных эмоций. «Ювентус» дал мне возможность выполнять свою работу свободно и без каких-либо условий, полностью уважая мою роль. За это я хочу поблагодарить клуб, мой штаб, сотрудников, футболистов, тренеров, акционеров и президента Андреа Аньелли. Важная глава моей карьеры заканчивается в ожидании новых испытаний», - приводятся слова Паратичи на клубном сайте «старой синьоры».
Итальянские СМИ сообщают о том, что следующим директором «Ювентуса» будет Луиджи Керубини.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
вали клоун и не открывай рот через годы, наломал ты дров пока "руководил", пуделька чешского тоже прихвати.