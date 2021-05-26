​Паратичи дал комментарий после ухода из «Ювентуса»

Фабио Паратичи покинет руководящую должность в «Ювентусе» после 11 лет работы. Функционер дал комментарий после объявления о своём уходе.

«Это были замечательные годы профессионального роста и сильных эмоций. «Ювентус» дал мне возможность выполнять свою работу свободно и без каких-либо условий, полностью уважая мою роль. За это я хочу поблагодарить клуб, мой штаб, сотрудников, футболистов, тренеров, акционеров и президента Андреа Аньелли. Важная глава моей карьеры заканчивается в ожидании новых испытаний», - приводятся слова Паратичи на клубном сайте «старой синьоры».

Итальянские СМИ сообщают о том, что следующим директором «Ювентуса» будет Луиджи Керубини.