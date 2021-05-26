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​Сменить Конте в «Интере» может Симоне Индзаги

26 Мая 2021, 16:46,

На тренерском мостике «Интера» может произойти перестановка даже после первого за 11 лет чемпионства. Финансовая ситуация заставляет руководителей «Интера» пойти на некоторые шаги – продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20%. Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.

Как сообщает Tuttomercatoweb, «Интер» связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идёт не о конкретном предложении, а о первых диалогах.

Контракт Симоне Индзаги с «Лацио» истекает в конце июня, и он готовится к переговорам с президентом клуба Клаудио Лотито.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
26 Мая 2021, 17:38

Бизнес неотъемлемая часть футбола, но в последнее время часто деньги портят отношения между клубами тренерами и игроками...

0
Tavadi
26 Мая 2021, 16:58

Симоне, не лезь ты туда, не отмоешься, Лацио твой дом

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