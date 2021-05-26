Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Фанаты «Интера» выступили против президента клуба

26 Мая 2021, 16:27,

Поговаривают, что Антонио Конте может покинуть тренерский мостик «Интера» уже в ближайшие дни. И это при том, что в этом сезоне команда стала чемпионом Италии.

По данным итальянских СМИ, Конте не готов работать, учитывая планы клуба по продаже ведущих игроков и сокращению расходов. Тренер не хочет начинать строительство новой команды с нуля.

Тем временем, объединение фанатов «Интера» Curva Nord вывесило несколько плакатов у штаб-квартиры клуба, выступив против президента Стивена Чжана.

«Чжан, возьми ответственность или убирайся из города», - написано на одном из плакатов.

«Сокращение команды чемпионов – для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!» - говорится на другом плакате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Стивен Чжан
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