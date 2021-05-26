​Фанаты «Интера» выступили против президента клуба

Поговаривают, что Антонио Конте может покинуть тренерский мостик «Интера» уже в ближайшие дни. И это при том, что в этом сезоне команда стала чемпионом Италии.

По данным итальянских СМИ, Конте не готов работать, учитывая планы клуба по продаже ведущих игроков и сокращению расходов. Тренер не хочет начинать строительство новой команды с нуля.

Тем временем, объединение фанатов «Интера» Curva Nord вывесило несколько плакатов у штаб-квартиры клуба, выступив против президента Стивена Чжана.

«Чжан, возьми ответственность или убирайся из города», - написано на одном из плакатов.

«Сокращение команды чемпионов – для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!» - говорится на другом плакате.