​Фанаты «Интера» выступили против президента клуба

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26 Мая 2021, 16:27,
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Поговаривают, что Антонио Конте может покинуть тренерский мостик «Интера» уже в ближайшие дни. И это при том, что в этом сезоне команда стала чемпионом Италии.
По данным итальянских СМИ, Конте не готов работать, учитывая планы клуба по продаже ведущих игроков и сокращению расходов. Тренер не хочет начинать строительство новой команды с нуля.
Тем временем, объединение фанатов «Интера» Curva Nord вывесило несколько плакатов у штаб-квартиры клуба, выступив против президента Стивена Чжана.
«Чжан, возьми ответственность или убирайся из города», - написано на одном из плакатов.
«Сокращение команды чемпионов – для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!» - говорится на другом плакате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Стивен Чжан