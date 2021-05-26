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​«Ювентус» объявил: Паратичи уходит

26 Мая 2021, 16:10,

«Ювентус» официально объявил об уходе Фабио Паратичи с должности спортивного директора клуба. Его контракт, рассчитанный до конца июня, не будет продлён. Стороны расстаются по обоюдному согласию после 11 лет сотрудничества.

4 июня Фабио Паратичи поучаствует в пресс-конференции вместе с президентом клуба Андреа Аньелли.

По данным итальянских СМИ, новым директором «Ювентуса» станет Луиджи Керубини. Также в Италии пишут о том, что уход Фабио Паратичи открывает двери для возвращения на тренерский мостик «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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Комментарии (3)
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0
Bourgignon Alex
26 Мая 2021, 17:12

Лучшему Андрюшу погнали пинком под зад. Старик Аньелли, уверен, так бы и сделал!

0
Tavadi
26 Мая 2021, 16:51

патлатого тоже в шею и пусть оплатят отпускные сарри из своего кармана, негодники!

1
Sergo
26 Мая 2021, 16:28

Не сдюжил парняка. Правильное решение на 200%.

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