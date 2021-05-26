​«Ювентус» объявил: Паратичи уходит

«Ювентус» официально объявил об уходе Фабио Паратичи с должности спортивного директора клуба. Его контракт, рассчитанный до конца июня, не будет продлён. Стороны расстаются по обоюдному согласию после 11 лет сотрудничества.

4 июня Фабио Паратичи поучаствует в пресс-конференции вместе с президентом клуба Андреа Аньелли.

По данным итальянских СМИ, новым директором «Ювентуса» станет Луиджи Керубини. Также в Италии пишут о том, что уход Фабио Паратичи открывает двери для возвращения на тренерский мостик «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.