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​Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

26 Мая 2021, 15:38,

Лучано Спаллетти, вероятно, станет новым главным тренером «Наполи». Как сообщает Sky Sport Italia, переговоры неаполитанского клуба с известным 62-летним специалистом находятся в продвинутой стадии.

Ожидается, что Спаллетти подпишет контракт, рассчитанный на два года. Согласно трудовому договору, он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что Лучано Спаллетти находится без работы уже два сезона с момента ухода из «Интера». При этом тренер до 30 июня этого года будет получать от клуба зарплату, ведь контракт до сих пор действует.

Добавим, что по завершению сезона тренерский мостик «Наполи» покинул Дженнаро Гаттузо.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
26 Мая 2021, 16:07

Господи , спаси и сохрани Наполи , ну зачем этот болван ???

0
kalibr
26 Мая 2021, 16:21

ИМХО, не хуже Гаттузо, даже в чём-то лучше, а вообще, надо было не щёлкать лицом и перехватить Де Дзерби у Донецка!

0
ARTUR
26 Мая 2021, 16:24

даааааааааааааааааа Дзерби профукали )) а Спалетти сбитый летчик ... его лучшие годы прошли в Роме , и очень давно .. успехи в России я вообще не ложу на весы ))

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