​Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

Лучано Спаллетти, вероятно, станет новым главным тренером «Наполи». Как сообщает Sky Sport Italia, переговоры неаполитанского клуба с известным 62-летним специалистом находятся в продвинутой стадии.

Ожидается, что Спаллетти подпишет контракт, рассчитанный на два года. Согласно трудовому договору, он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что Лучано Спаллетти находится без работы уже два сезона с момента ухода из «Интера». При этом тренер до 30 июня этого года будет получать от клуба зарплату, ведь контракт до сих пор действует.

Добавим, что по завершению сезона тренерский мостик «Наполи» покинул Дженнаро Гаттузо.