Конте поссорился с руководством «Интера» и может покинуть клуб

Миланский «Интер» может расстаться с главным тренером команды Антонио Конте, об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что у тренера испортились отношения с руководителями итальянского топ-клуба. «Нерадзурри» планируют уменьшить вложения в команду и хотят сократить оклад игроков на 20% из-за финансового кризиса на фоне пандемии коронвируса.

Конте категорически не согласен с позицией руководства. Тренер считает, что такое решение не соответствует амбициям «Интера». Антонио настаивает на усилении состава команды перед следующим сезоном.

Миланский клуб под руководством Конте прервал гегемонию «Ювентуса» в Серии А, став чемпионом страны по итогам прошедшего сезона.