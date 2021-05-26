«Монако» не станет бороться за Мхитаряна

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий за «Рому», не перейдет во французский «Монако». Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе монегасков и клубов РПЛ к 32-летнему хавбеку, однако «княжеский» клуб уже выпал из числа претендентов на футболиста. Руководство «Монако» решило сделать акцент на подписании игроков не старше 24 лет.

Напомним, что Мхитарян хочет сменить клубную прописку из-за назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

В минувшем сезоне Генрих провел 34 встречи в Серии А, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Контракт футболиста с «волками» истекает грядущим летом.