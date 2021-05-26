Три клуба Серии А претендуют на форварда «ПСЖ»

Аргентинский форвард Мауро Икарди всерьез настроен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Calciomercato.

Согласно данным источника, вероятным местом продолжения карьеры игрока называется Серия А. Интерес к 28-летнему футболисту проявляют итальянские топ-клубы - туринский «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Парижский гранд готов расстаться с нападающим, если за него заплатят 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Мауро сыграл 20 поединков, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.