Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Три клуба Серии А претендуют на форварда «ПСЖ»

26 Мая 2021, 11:48,

Аргентинский форвард Мауро Икарди всерьез настроен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Calciomercato.

Согласно данным источника, вероятным местом продолжения карьеры игрока называется Серия А. Интерес к 28-летнему футболисту проявляют итальянские топ-клубы - туринский «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Парижский гранд готов расстаться с нападающим, если за него заплатят 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Мауро сыграл 20 поединков, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мауро Икарди
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