Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Буффон может перейти в португальский гранд

26 Мая 2021, 10:34,

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который покинет туринский «Ювентус» в скором времени, получил еще одно предложение из Португалии. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно об интересе к 43-летнему вратарю со стороны клуба «Белененсеш», а теперь футболист находится в сфере интересов лиссабонской «Бенфики».

Джанлуиджи большую часть карьеры провел в «старой синьоре», вместе с которой выиграл много титулов на местном уровне. Голкиперу так не покорилась Лига чемпионов.

В прошлом сезоне Буффон сыграл всего восемь матчей в чемпионате Италии и пропустил пять голо.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бенфика, Джанлуиджи Буффон
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