Буффон может перейти в португальский гранд

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который покинет туринский «Ювентус» в скором времени, получил еще одно предложение из Португалии. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно об интересе к 43-летнему вратарю со стороны клуба «Белененсеш», а теперь футболист находится в сфере интересов лиссабонской «Бенфики».

Джанлуиджи большую часть карьеры провел в «старой синьоре», вместе с которой выиграл много титулов на местном уровне. Голкиперу так не покорилась Лига чемпионов.

В прошлом сезоне Буффон сыграл всего восемь матчей в чемпионате Италии и пропустил пять голо.