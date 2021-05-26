«Ювентус» поборется с «Реалом» за Аллегри

Боссы «Ювентуса» рассматривают возможность возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды, об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

«Старая синьора» готова навязать борьбу мадридскому «Реалу», который считается фаворитом в споре за 53-летнего специалиста. «Сливочные» рассматривают Аллегри в качестве замены Зинедину Зидану, если француз примет решение об уходе.

Массимилиано уже имеет большой опыт работы в туринском коллективе. Тренер возглавлял команду с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ювентус» выиграл 11 трофеев в Италии.