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«Ювентус» поборется с «Реалом» за Аллегри

26 Мая 2021, 08:48,

Боссы «Ювентуса» рассматривают возможность возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды, об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

«Старая синьора» готова навязать борьбу мадридскому «Реалу», который считается фаворитом в споре за 53-летнего специалиста. «Сливочные» рассматривают Аллегри в качестве замены Зинедину Зидану, если француз примет решение об уходе.

Массимилиано уже имеет большой опыт работы в туринском коллективе. Тренер возглавлял команду с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ювентус» выиграл 11 трофеев в Италии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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beorn_n
26 Мая 2021, 09:27

Если на кого и менять Пирло так лучше на Макса. Игры Реала не часто смотрю но сверхъсуперского в тренерской мысли Зизу не заметно, а Макс провереный.

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