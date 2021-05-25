Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Лаурентис: «Консейсау не возглавит «Наполи»

25 Мая 2021, 23:47,

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис опроверг информацию о том, что главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау возглавит неаполитанский клуб.

«Это ложь. «Наполи» уже определился с новым главным тренером и объявит его на следующей неделе. Если честно, то я даже не общался с Консейсау», - цитирует де Лаурентиса Mais Futebol.

Отметим, что «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо заняло пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии в прошлом сезоне. В последнем туре неаполитанцы потеряли очки в матче с «Вероной» (1:1), а вместе с ними и возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аурелио Де Лаурентис, Сержиу Консейсау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола