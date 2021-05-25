Де Лаурентис: «Консейсау не возглавит «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис опроверг информацию о том, что главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау возглавит неаполитанский клуб.

«Это ложь. «Наполи» уже определился с новым главным тренером и объявит его на следующей неделе. Если честно, то я даже не общался с Консейсау», - цитирует де Лаурентиса Mais Futebol.

Отметим, что «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо заняло пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии в прошлом сезоне. В последнем туре неаполитанцы потеряли очки в матче с «Вероной» (1:1), а вместе с ними и возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.