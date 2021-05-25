Первый тренер Кокорина: «Я жду большего от Саши в следующем сезоне»

Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов ждёт большего от нападающего в следующем сезоне.

«Я жду большего от Саши в следующем сезоне, но сейчас главное — полноценно восстановиться. Он еще язык подучит, в команду вольется», - цитирует Стаферова sport24.

30-летний россиянин принял участие лишь в четырех матчах «Фиорентины» в нынешнем сезоне Серии А. Напомним, что Кокорин перешёл в итальянский клуб из московского «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка 4,5 миллионов евро. Контракт Александра с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Фиорентина» заняла 13 место в чемпионате Италии.