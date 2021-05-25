«Рома» может арендовать Азара

Вингер «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, арендовать бельгийца хочет «Рома». Если это произойдёт, то «Реал» будет платить большую часть зарплаты Азару, а именно – 11 из 15 миллионов евро. Сам Эден хотел бы вновь поработать с Жозе Моуринью, с которым он пересекался в «Челси».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Азара со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Trasnfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.