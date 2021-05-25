Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» может арендовать Азара

25 Мая 2021, 20:50,

Вингер «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, арендовать бельгийца хочет «Рома». Если это произойдёт, то «Реал» будет платить большую часть зарплаты Азару, а именно – 11 из 15 миллионов евро. Сам Эден хотел бы вновь поработать с Жозе Моуринью, с которым он пересекался в «Челси».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Азара со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Trasnfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Рома, Эден Азар
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