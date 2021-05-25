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Гаттузо - новый главный тренер «Фиорентины»

25 Мая 2021, 18:02,

24 мая стало известно о том, что Дженнаро Гаттузо покидает пост главного тренера «Наполи». 

Уже 25 числа официальные аккаунты «Фиорентины» в социальных сетях представили Дженнаро Гаттузо как нового главного коуча. Ранее была информация, что на эту должность претендуют сразу несколько специалистов, среди которых был бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. 

«Фиорентина» станет восьмым клубом для Гаттузо. Единственным тренерским трофеем итальянского менеджера является Кубок Италии сезона 2019/20, который он взял вместе с «Наполи». 

В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Фиорентина, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (5)
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0
ARTUR
25 Мая 2021, 19:59

во Гатузо куралесит по сериалу )) уже восьмой клуб ))

0
Милка
25 Мая 2021, 19:07

Круто. Миланист во Флоренции

3
Misha_diablo_football
25 Мая 2021, 19:04

Все Сашке пора собираться, он не будет нянчится с взрослым игроком у которого пацанское мировоззрение...

3
Карыч Кар
25 Мая 2021, 18:23

Дженнаро как выпучит глаза, так Кокошу кондрат хватит! Кончилась лафа...

1
ARTUR
25 Мая 2021, 19:58

смеюсь ))) а еще он могет и долбануть пинка ))

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