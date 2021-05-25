Гаттузо - новый главный тренер «Фиорентины»

24 мая стало известно о том, что Дженнаро Гаттузо покидает пост главного тренера «Наполи».

Уже 25 числа официальные аккаунты «Фиорентины» в социальных сетях представили Дженнаро Гаттузо как нового главного коуча. Ранее была информация, что на эту должность претендуют сразу несколько специалистов, среди которых был бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Фиорентина» станет восьмым клубом для Гаттузо. Единственным тренерским трофеем итальянского менеджера является Кубок Италии сезона 2019/20, который он взял вместе с «Наполи».

В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин.