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Де Лихт считает, что зря выбрал «Ювентус», а не «Барселону»

25 Мая 2021, 16:30,

Защитник Маттайс де Лихт пожалел, что между «Ювентусом» и «Барселоной» выбрал туринский клуб. 

Испанское издание Diario Sport пишет о том, что моральный дух голландского защитника «Ювентуса» можно охарактеризовать как низкий. Де Лихт недоволен положением дел в Турине и уже пожалел, что летом 2019 года стал одноклубником Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси. Также по информации ресурса, Маттайс де Лихт хотел бы перейти в «Барселону», но позиция защитника не является приоритетной для каталонцев. 

В составе «Ювентуса» де Лихт провёл два сезона, забив пять мячей в 54 встречах. Сумма трансфера из «Аякса» составила 75 миллионов евро. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Zorik88
25 Мая 2021, 16:57

а Барса там выигрывает чемпионаты и ЛЧ один за другим и атмосфера в клубе благоприятная, ох уж эта желтуха

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