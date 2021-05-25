Де Лихт считает, что зря выбрал «Ювентус», а не «Барселону»

Защитник Маттайс де Лихт пожалел, что между «Ювентусом» и «Барселоной» выбрал туринский клуб.

Испанское издание Diario Sport пишет о том, что моральный дух голландского защитника «Ювентуса» можно охарактеризовать как низкий. Де Лихт недоволен положением дел в Турине и уже пожалел, что летом 2019 года стал одноклубником Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси. Также по информации ресурса, Маттайс де Лихт хотел бы перейти в «Барселону», но позиция защитника не является приоритетной для каталонцев.

В составе «Ювентуса» де Лихт провёл два сезона, забив пять мячей в 54 встречах. Сумма трансфера из «Аякса» составила 75 миллионов евро.