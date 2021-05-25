Роналду проведёт переговоры с руководством «Ювентуса» летом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ещё не решил, останется ли в команде до 2022 года, как прописано в контракте.

Sky Sports сообщает о том, что летом Роналду переговорит с клубом относительно совместного будущего. Многое зависит от того, продолжит ли карьеру главного тренера в «Ювентусе» Андреа Пирло. В случае ухода итальянца, шансы на потерю португальца повысятся. Скорее всего, новый специалист не будет выстраивать игру вокруг Криштиану, так как форварду остался всего лишь год в команде. Такой вариант вряд ли подходит для одного из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

24 мая Роналду написал большой пост в своём «Инстаграме», где рассказал о своих эмоциях после сезона 2020/21.