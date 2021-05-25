Гаттузо попрощался с «Наполи»: «Никогда не забуду»

Официальный сайт итальянского «Наполи» опубликовал прощальное письмо бывшего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«Это было захватывающее время. Я никогда этого не забуду. В те дни, когда мы выиграли Кубок Италии, или в дни других побед, я чувствовал как фанаты привязываются к команде. Я старался ответить им своим трудом. Желаю вам новых успехов», - сказал Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи» в 2019 году. За два сезона специалисту удалось подарить клубу Кубок Италии. После того, как команда во второй год подряд не смогла пробиться в Лигу чемпионов, руководство и главный тренер решили не продолжать отношения.