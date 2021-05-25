Как они это делают? В «Шахтёр» едет новый Гвардиола

В ближайшие часы Роберто де Дзерби должен занять тренерский мостик донецкого «Шахтёра». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает будущий союз украинского клуба и прогрессивного итальянского специалиста.

Новый Гвардиола на Украине

Его называют новым Гвардиолой. Сам Хосеп неоднократно его хвалил, говоря о том, что за просмотром матчей «Сассуоло» он что-то подчёркивает и для себя. Его отъезд из Италии в «Шахтёр» Антонио Кассано назвал скандалом, не понимая, как Серия А может терять такого специалиста. Всё это – о Роберто де Дзерби.

41-летний де Дзерби считается одним из самых прогрессивных и интересных тренеров Европы. Под руководством Роберто «Сассуоло» при своих относительно скромных возможностях стал твёрдым середняком итальянского чемпионата. В двух последних сезонах команда финишировала на 8 месте, причём в последнем случае билет в Лигу конференций «Сассуоло» уступил «Роме» только по дополнительным показателям.

Де Дзерби обращает на себя внимание больше не результатами, а способностью раскрывать футболистов и качеством игры. Представителей «Сассуоло» в последнее время стали вызывать в сборную Италии, а за игрой команды приятно смотреть. Де Дзерби не зря называют последователем Гвардиолы, ведь в основе его футбола лежит контроль мяча и короткий пас. Роберто требует от своих футболистов быстро расставаться с мячом, не боясь обрезаться. Страх допустить ошибку и желание сделать передачу попроще де Дзерби называет бездельем.

Статистические показатели «Сассуоло», с которыми можно ознакомиться на WhoScored, дают понять, какой футбол ставит де Дзерби. В завершившемся чемпионате команда владела мячом 58,2% игрового времени. Это лучший показатель Серии А. «Ювентус», идущий вторым, отстаёт почти на 3%! Лидирует «Сассуоло» и по общему количеству передач (22267). При этом важно отметить, что по точным коротким передачам «Сассуоло» первый, а по точным длинным передачам – предпоследний, на одну меньше сделал «Удинезе». То есть длинный пас – не про команду де Дзерби. На первом месте «Сассуоло» идёт и по попыткам дриблинга, хотя если брать успешные попытки дриблинга, то команда де Дзерби вторая (выше только «Ювентус»).

Помимо всех своих тренерских качеств, де Дзерби также является очень неординарной личностью. Он никогда не юлит, говорит всё прямо. Можно вспомнить случай в апреле, когда де Дзерби назвал Суперлигу государственным переворотом и сказал, что не хочет выходить на игру против «Милана». Роберто не стесняется после успешного результата сказать, что его команду простил соперник, или в целях перестраховки не включить в основной состав на игру с «Ромой» вернувшихся игроков из сборной Италии после вспышки там коронавируса, хотя игроки эти сдали отрицательные тесты.

Зачем «Шахтёру» де Дзерби

Роберто де Дзерби – идеальный вариант для «Шахтёра». Ринат Ахметов своими усилиями по покупке молодых бразильских футболистов заложил в ДНК «Шахтёра» красочный атакующий футбол с обилием передач и тотальным контролем мяча. Как раз такой футбол проповедует де Дзерби. Итальянский специалист имеет все шансы вдохнуть жизнь в «Шахтёр» после провального сезона. Плюс не стоит забывать о престиже клуба, который с де Дзерби на тренерском мостике однозначно вырастет. Вырастет и привлекательность «горняков» на трансферном рынке. Роберто хоть и молодой, но уже достаточно известный и обсуждаемый в Европе специалист, с которым наверняка многие хотели бы поработать.

Иной раз, наблюдая за успехами «Шахтёра» в полях Европы или на рынке трансферов, возникает вопрос: «Как они это делают в современных реалиях, играя в слабом чемпионате и базируясь далеко от родного дома?». Подписание де Дзерби оставляет тот же вопрос. «Шахтёру» можно только поаплодировать.

Зачем де Дзерби «Шахтёр»

А вот понять мотивы де Дзерби куда сложнее. Уровень чемпионата Украины за последние пять-семь лет существенно снизился. У многих клубов есть проблемы с инфраструктурой, матчи срываются из-за отсутствия подогрева поля на стадионах и так далее. У де Дзерби не было бы проблем с работой, но он выбирает Украину.

На последней пресс-конференции де Дзерби сказал, что для него величина контракта и статус чемпионата не имеют значения, главное – условия работы. Если абстрагироваться от ситуации в украинском футболе в целом, то в «Шахтёре» у Роберто будут все необходимые условия. Ключевое из них – состав команды. В «Шахтёре» де Дзерби получит в своё распоряжение множество техничных футболистов, которые прекрасно подходят под его стиль.

Ещё один немаловажный фактор – Лига чемпионов. Роберто де Дзерби пока что не выступал в этом турнире и наверняка хочет открыть его для себя. В «Шахтёре» такая возможность у молодого тренера будет, хотя «горняки» и начнут путь в турнире с квалификации, не став чемпионами Украины.

Наверняка Роберто де Дзерби в какой-то момент карьеры окажется в топовом европейском клубе. Возможно, итальянец считает, что сейчас ему нужен трамплин. «Шахтёр» – крепкий клуб с амбициями и Лигой чемпионов – может стать для де Дзерби таким нужным трамплином. Следить за приключением итальянца на украинской земле будет очень интересно.

Алексей Антоненко