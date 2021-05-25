​Доннарумма попрощался с игроками «Милана»

Судя по всему, Джанлуиджи Доннарумма покинет «Милан», несмотря на выход команды в Лигу чемпионов. Как сообщает MilanNews, после заключительной игры сезона против «Аталанты» Доннарумма попрощался с футболистами «россонери».

Контракт Доннаруммы рассчитан до конца июня, то есть он покинет «Милан» в статусе свободного агента.

По данным Tuttosport, контракт Джанлуиджи Доннаруммы не был продлён из-за требований агента игрока Мино Райолы. Он хотел не только 10 миллионов евро в год зарплаты для игрока («Милан» предлагал 8), но ещё и комиссию для себя в размере от 15 до 20 миллионов евро. «Милан» не захотел платить, по сути, за подписание своего воспитанника.