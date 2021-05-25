​Роналду: «Я достиг цели, которую ставил перед собой в Италии»

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram обращение, в котором подвёл итоги сезона.

Роналду поздравил «Интер» с заслуженным чемпионством, но при этом отметил, что достиг своей цели в Италии.

«Я достиг цели, которую ставил перед собой с первого дня после своего приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этой великой футбольной стране с потрясающими футболистами, гигантскими клубами и собственной футбольной культурой», - написал Роналду.

Роналду отметил, что он гордится своими достижениями. «Никто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где я играл, и что я доставлял радость фанатам клубов, которые представлял», - выразил свои чувства португалец.