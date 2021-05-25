​Роналду: «Я достиг цели, которую ставил перед собой в Италии»

|
25 Мая 2021, 08:36,
|
|
Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram обращение, в котором подвёл итоги сезона.
Роналду поздравил «Интер» с заслуженным чемпионством, но при этом отметил, что достиг своей цели в Италии.
«Я достиг цели, которую ставил перед собой с первого дня после своего приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этой великой футбольной стране с потрясающими футболистами, гигантскими клубами и собственной футбольной культурой», - написал Роналду.
Роналду отметил, что он гордится своими достижениями. «Никто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где я играл, и что я доставлял радость фанатам клубов, которые представлял», - выразил свои чувства португалец.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
врет )) ведь дул в уши Буфонну что выиграет для него ЛЧ )) ну а если взять его слова за правду , то цели клуба и цели Криша просто РАЗНЫЕ ))
До переезда Рона в Италию я его уважал.
ай молодец кришти.. он с этим клубом выиграл все что можно было в данной ситации.. и не его вина в просчетах руководства и в составе.. )))
Из этого интервью можно сделать вывод что Роналду и руководство Юве вообще между собой не общаются - руководство его брало, чтоб Лигу чемпионов выиграть, а он в Италию приехал и поставил себе за цель выиграть Кубок и Суперкубок.
Прикалывается он что ли? :) Кубок и Суперкубок его взяли выиграть :))))) На его зарплату можно целую футбольную команду содержать - сто пудов ему 31 лям платят чтоб Кубок и Суперкубок выиграть:))) Если б не поставили Пирло, то вот это все, что он назвал Ювентус мог наверное раз сто подряд выиграть запросто и без него. Юморист, млин.