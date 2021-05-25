«Рома» продлит контракт с Мхитаряном

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продлит контракт с римским клубом.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла на своём сайте, стороны уже договорились о продлении соглашения, которое будет рассчитано на два года.

32-летний футболист сборной Армении сыграл 34 матча за «Рому» в нынешнем сезоне Серии А, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Действующее соглашение Михтаряна с римлянами рассчитано до 30 июня 2021 года.

Отметим, что в новом сезоне руководить «Ромой» будет именитый португальский специалист Жозе Моуринью, который пришёл на смену своему соотечественнику Паулу Фонсеке.