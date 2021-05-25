Далот: «Счастлив, что помог «Милану» вернуться в Лигу чемпионов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот подвёл итоги выступлений за «Милан».

«Новая страна, необычный опыт, невероятная страсть. Сезон, который полон эмоций и новых целей. Это был отличный год для меня, было приятно быть частью такой прекрасной команды и замечательного клуба. Я очень счастлив, что помог вернуться «Милану» в Лигу чемпионов», - написал Далот в «Инстаграме».

22-летний португалец сыграл 33 матча за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Отметим, что Далот вернётся в расположение «Манчестер Юнайтед», с которым начнёт подготовку к новому сезону.