Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Далот: «Счастлив, что помог «Милану» вернуться в Лигу чемпионов»

25 Мая 2021, 00:22,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот подвёл итоги выступлений за «Милан».

«Новая страна, необычный опыт, невероятная страсть. Сезон, который полон эмоций и новых целей. Это был отличный год для меня, было приятно быть частью такой прекрасной команды и замечательного клуба. Я очень счастлив, что помог вернуться «Милану» в Лигу чемпионов», - написал Далот в «Инстаграме».

22-летний португалец сыграл 33 матча за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Отметим, что Далот вернётся в расположение «Манчестер Юнайтед», с которым начнёт подготовку к новому сезону.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Диогу Далот
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола