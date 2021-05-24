Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бонуччи: «Мы достигли цели, когда все смирились с провалом»

24 Мая 2021, 23:43,

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги сезона.

«Мы достигли цели, когда все смирились с провалом. Мы верили в успех и у нас всё получилось, теперь можно и попраздновать. Мы понимаем, что это был очень сложный год для наших фанатов, по которым вся команда очень скучает. Надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим их на стадионе. И даже несмотря на то, что нам не удалось достичь серьезных успехов в этом году, мы выиграли трофей. Вперёд, «Ювентус», - написал итальянский защитник на своей странице в «Инстаграме».

«Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола