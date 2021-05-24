Бонуччи: «Мы достигли цели, когда все смирились с провалом»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги сезона.

«Мы достигли цели, когда все смирились с провалом. Мы верили в успех и у нас всё получилось, теперь можно и попраздновать. Мы понимаем, что это был очень сложный год для наших фанатов, по которым вся команда очень скучает. Надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим их на стадионе. И даже несмотря на то, что нам не удалось достичь серьезных успехов в этом году, мы выиграли трофей. Вперёд, «Ювентус», - написал итальянский защитник на своей странице в «Инстаграме».

«Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона.