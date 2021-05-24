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Мхитарян – о невызове в сборную Армении: «Приведенные доводы меня не убедили»

24 Мая 2021, 21:45,

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не получил вызов в сборную Армении на предстоящие матчи.

«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении проинформировал меня, что по каким-то причинам я не был вызван в команду на предстоящие игры. Приведенные доводы меня не убедили. Но я хочу пожелать удачи ребятам в ближайших матчах», - написал Мхитарян в «Твиттере».

32-летний полузащитник сыграл 46 матчей за «Рому» в нынешнем сезоне, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт Мхитаряна с римским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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1
rygen
24 Мая 2021, 22:11

Очень странно

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