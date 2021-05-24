«Аталанта» продлит контракт с Госенсом, футболист хочет уйти летом

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24 Мая 2021, 20:56,
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«Аталанта» планирует продлить контракт с полузащитником Робином Госенсом.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», итальянский клуб активирует опцию продления соглашения с немецким футболистом. Таким образом, новый контракт Госенса с «Аталантой» будет рассчитан до 30 июня 2023 года. Сам полузащитник хотел бы покинуть клуб летом, но продление контракта позволит «Аталанте» рассчитывать на большую сумму, которую она может выручить с продажи футболиста.
26-летний Госенс сыграл 44 матча за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Робин Госенс
Надеюсь, хоть бунтов не будет. как с Обамеянгом и Гризманном. Хотелось бы хоть одно трансферное окно без мыльной оперы и саг.