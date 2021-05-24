Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Аталанта» продлит контракт с Госенсом, футболист хочет уйти летом

24 Мая 2021, 20:56,

«Аталанта» планирует продлить контракт с полузащитником Робином Госенсом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», итальянский клуб активирует опцию продления соглашения с немецким футболистом. Таким образом, новый контракт Госенса с «Аталантой» будет рассчитан до 30 июня 2023 года. Сам полузащитник хотел бы покинуть клуб летом, но продление контракта позволит «Аталанте» рассчитывать на большую сумму, которую она может выручить с продажи футболиста.

26-летний Госенс сыграл 44 матча за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Робин Госенс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
24 Мая 2021, 21:39

Надеюсь, хоть бунтов не будет. как с Обамеянгом и Гризманном. Хотелось бы хоть одно трансферное окно без мыльной оперы и саг.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола