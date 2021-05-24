«Аталанта» продлит контракт с Госенсом, футболист хочет уйти летом

«Аталанта» планирует продлить контракт с полузащитником Робином Госенсом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», итальянский клуб активирует опцию продления соглашения с немецким футболистом. Таким образом, новый контракт Госенса с «Аталантой» будет рассчитан до 30 июня 2023 года. Сам полузащитник хотел бы покинуть клуб летом, но продление контракта позволит «Аталанте» рассчитывать на большую сумму, которую она может выручить с продажи футболиста.

26-летний Госенс сыграл 44 матча за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.