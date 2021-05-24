В Италии говорят о том, что Миранчук станет одним из ключевых игроков в «Аталанте»

Журналист итальянского ресурса La Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла считает, что у российского полузащитника Алексея Миранчука большое будущее в «Аталанте».

Поговорив с корреспондентами Sport24, Пьетрелла рассказал о перспективах Миранчука в Серии А. По мнению Франческо, примерно такой же путь проделал украинский игрок Руслан Малиновский, который в первое время тоже не получал много игрового времени в «Аталанте», но уже является главным ассистентом команды. Миранчук же сыграл меньше 700 минут за сезон, но при этом забил несколько мячей и отдавал результативные передачи.

Пьетрелла считает, что в случае ухода словенца Йосипа Иличича, «Аталанта» не будет искать новых футболистов атаки, а поставит ему на замену Алексея Миранчука.