Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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В ближайшие дни «Наполи» объявит нового главного тренера. Уже есть договорённость с Консейсау

24 Мая 2021, 16:05,

Руководство «Наполи» определилось, кто будет готовить команду к следующему сезону. 

По мнению итальянского спортивного журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Наполи» представит Сержиу Консейсау как нового главного тренера.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо был освобождён от этой должности по завершению сезона, не сумев пробиться с командой в Лигу чемпионов. 

Сержиу Консейсау известен как специалист, который с 2012 года работает в португальской Примейре. Исключением стал сезон 2016/17, когда тренер отправился во французский «Нант». В португальском футболе Консейсау собрал все трофеи - чемпионство, победа в Кубке и Суперкубке страны. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Сержиу Консейсау
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