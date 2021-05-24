В ближайшие дни «Наполи» объявит нового главного тренера. Уже есть договорённость с Консейсау

Руководство «Наполи» определилось, кто будет готовить команду к следующему сезону.

По мнению итальянского спортивного журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Наполи» представит Сержиу Консейсау как нового главного тренера.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо был освобождён от этой должности по завершению сезона, не сумев пробиться с командой в Лигу чемпионов.

Сержиу Консейсау известен как специалист, который с 2012 года работает в португальской Примейре. Исключением стал сезон 2016/17, когда тренер отправился во французский «Нант». В португальском футболе Консейсау собрал все трофеи - чемпионство, победа в Кубке и Суперкубке страны.