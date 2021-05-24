​Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в завершившемся сезоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба туринского клуба.

В 44 матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Криштиану Роналду записал на свой счёт 36 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Ювентус» завершил чемпионат на 4 позиции в турнирной таблице Серии А и, обойдя «Наполи» на финише турнирной дистанции, получил путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.