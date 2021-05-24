​Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

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24 Мая 2021, 13:22,
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Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в завершившемся сезоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба туринского клуба.
В 44 матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Криштиану Роналду записал на свой счёт 36 голов и 4 результативных паса на партнёров.
«Ювентус» завершил чемпионат на 4 позиции в турнирной таблице Серии А и, обойдя «Наполи» на финише турнирной дистанции, получил путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.
Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione!@Cuadrado MVP di Maggio@Cristiano MVP of the Year!— JuventusFC (@juventusfc) May 24, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
ай усё правильно
Там Квадрат лучший.
та ну не.Квадрат и Кьеза больше заслужили
и мне Кьеза получше был