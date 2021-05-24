Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

24 Мая 2021, 13:22,

Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в завершившемся сезоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба туринского клуба.

В 44 матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Криштиану Роналду записал на свой счёт 36 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Ювентус» завершил чемпионат на 4 позиции в турнирной таблице Серии А и, обойдя «Наполи» на финише турнирной дистанции, получил путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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0
ингерман
24 Мая 2021, 14:10

ай усё правильно

1
Карыч Кар
24 Мая 2021, 13:52

Там Квадрат лучший.

2
Bettega
24 Мая 2021, 13:51

та ну не.Квадрат и Кьеза больше заслужили

0
ARTUR
24 Мая 2021, 14:15

и мне Кьеза получше был

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