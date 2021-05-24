​Что это было?! Вся правда о поездке Кокорина в Италию

Футбольный сезон в Италии завершился. Александр Кокорин вышел на поле в последнем туре Серии А, но снова ничем полезным не отметился. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями о поездке Кокорина в итальянский чемпионат.

Трансфер Александра Кокорина стал провалом, теперь об этом можно говорить совершенно уверенно. «Фиорентина» подписывала Кокорина в зимнее трансферное окно, рассчитывая получить усиление «здесь и сейчас», а не на перспективу, ведь у команды имелись проблемы в атакующей линии, выражаемые в малом количестве забитых голов. Впрочем, Кокорин нисколько не помог «фиалкам» в решении этих игровых проблем.

Показатели Александра Кокорина шокируют. Можно сколько угодно говорить о травме и о том, что нападающий всего лишь четыре раза вышел на замену, но 0 ударов за 91 игровую минуту… Ни одного удара и, более того, ни одного касания в чужой штрафной площадке. И это показатели нападающего, которого рекомендовали Фабио Капелло и Роберто Манчини. Теперь этим заслуженным тренерам впору краснеть перед боссами «фиалок».

История Кокорина в Италии выглядит большим провалом не только из-за слабых показателей футболиста на поле. Просто давайте вспомним, как подавался этот трансфер в средствах массовой информации, в частности итальянских. Поток новостей был сумасшедшим - «Кокорин вылетел», «Кокорин прилетел», «Кокорин сказал первые слова в Италии», «Кокорин выбрал номер»… Плюс было множество комментариев от экспертов, рекомендации Капелло и Манчини, громкое заявление Кокорина о желании помочь «Фиорентине» завоёвывать трофеи, которых в клубе не видели 20 лет. На всём этом фоне казалось, что клуб Серии А подписывает большую футбольную звезду, которая в один миг начнёт зажигать на поле, но на деле «фиалки» получили футболиста, который явно не был готов даже функционально. Этот трансфер – большая недоработка селекционного штаба итальянского клуба и его руководства.

Просто вдумайтесь. Даже когда Александр Кокорин не был травмирован, и ничто не вызывало беспокойства, в российских СМИ регулярно появлялись новости о том, попал он или не попал в заявку на ближайший матч «Фиорентины». Точнее, даже не в заявку, а просто в список игроков, которые могут выйти на поле. Плюс появлялось множество инсайдов о том, планирует ли тренер включить Кокорина в состав или выпустить на замену. Журналисты пытались зацепиться за каждую возможность что-то написать о Кокорине, тем самым только повышая давление и уровень ожиданий от игрока.

Сложно сказать, останется ли Александр Кокорин в «Фиорентине» после такого провального отрезка. Принимать решение будет новый главный тренер команды. А пока о поездке Кокорина в Серию А можно задать лишь один вопрос: «Что это было?!».

Алексей Антоненко