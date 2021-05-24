​Конте посвятил чемпионство себе

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос, кому он посвящает завоёванный титул чемпиона Италии.

«Я посвящаю Скудетто себе. Потому что я знаю, что за два года мы преодолели непростой путь. Мне действительно нужно было извлекать из себя максимум. Были моменты, когда я в чём-то сомневался, но мы были достаточно сильны. Мы все были хороши, даже я», - рассказал Конте на канале «Интера» в Twitch.

Напомним, что «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Ближайшего преследователя в лице «Милана» команда Антонио Конте опередила на двенадцать очков.