Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаттузо ушёл из «Наполи»

24 Мая 2021, 01:02,

Дженнаро Гаттузо и «Наполи» прекратили сотрудничество. Итальянский специалист не смог вывести команду в Лигу чемпионов, которая в последнем туре сыграла вничью с «Вероной» (1:1). 

Гаттузо возглавлял «Наполи» два сезона подряд. В прошлом году неаполитанцы оказались на седьмом месте в итоговой турнирной таблице, сейчас же команда заняла пятую строчку. 

Президент «Наполи» попрощался с Гаттузо в «Твиттере», пожелав тренеру удачи на новом месте работы. Тренерскую карьеру Гаттузо начал в 2013 году, успев потренировать «Палермо», «Милан», швейцарский «Сьон» и греческий ОФИ. Также в биографии коуча есть итальянская «Пиза». 

Главным тренерским достижением Гаттузо является победа в Кубке Италии 2019/20. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
24 Мая 2021, 01:17

Интересно кто следующая жертва Де Лаурентиса.

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