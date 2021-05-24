Гаттузо ушёл из «Наполи»

Дженнаро Гаттузо и «Наполи» прекратили сотрудничество. Итальянский специалист не смог вывести команду в Лигу чемпионов, которая в последнем туре сыграла вничью с «Вероной» (1:1).

Гаттузо возглавлял «Наполи» два сезона подряд. В прошлом году неаполитанцы оказались на седьмом месте в итоговой турнирной таблице, сейчас же команда заняла пятую строчку.

Президент «Наполи» попрощался с Гаттузо в «Твиттере», пожелав тренеру удачи на новом месте работы. Тренерскую карьеру Гаттузо начал в 2013 году, успев потренировать «Палермо», «Милан», швейцарский «Сьон» и греческий ОФИ. Также в биографии коуча есть итальянская «Пиза».

Главным тренерским достижением Гаттузо является победа в Кубке Италии 2019/20.