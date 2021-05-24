Милан повторил рекорд «Реала» и «Манчестер Сити» по количеству побед на выезде

«Милан» установил рекорд в Серии А по количеству побед на чужом поле. В текущем сезоне у «россонери» 16 побед на выезде.

За всю историю топ-5 европейских лиг такого же результата добивались только две команды - «Реал» в сезоне 2011/12 и «Манчестер Сити» в сезоне 2017/18. Эти данные приводит Opta.

В последнем туре «Милан» переиграл «Аталанту» со счётом 2:0, заняв второе место в турнирной таблице. «Россонери» впервые с 2013 года попали в Лигу чемпионов. Перед матчем с «Аталантой» игроки «Милана» провели время на отдыхе, пожарив мясо всем составом. Также стало известно, что «Милан» уже ищет замену полузащитнику Хакану Чалханоглу.