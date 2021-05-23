Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» во второй раз в истории набрал больше 90 очков за сезон

23 Мая 2021, 18:38,

Миланский «Интер» завершил сезон 2020/21 разгромной победой над «Удинезе» (5:1).

В итоговой турнирной таблице Серии А «Интер» имеет 91 очко. Таким образом, «нерадзурри» во второй раз в истории заработали больше 90 очков за сезон. Как пишет Opta, первый раз был в сезоне 2006/07. Тогда, как и сейчас, этого хватило, чтобы стать чемпионами страны. «Интер» оторвался от преследователей на 20 очков. 

В следующем сезоне «Интер» выступит в Лиге чемпионов, поэтому отказался продавать лидеров команды. На второй тренировке сборной России перед Евро-2020 защитник Игорь Дивеев сравнил нападающего «Интера» Ромелу Лукаку с Артёмом Дзюбой. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан
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