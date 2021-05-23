Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Капелло объяснил, почему в Италии не может быть «историй Фергюсона и Венгера»

23 Мая 2021, 16:44,

Известный в прошлом итальянский тренер Фабио Капелло считает, что в Италии невозможны истории, когда тренер работает с командой очень долго, как Алекс Фергюсон и Арсен Венгер делали это в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».

«Давайте отложим в сторону истории из Англии. Правда в том, что Алекс Фергюсон не тренировал «Манчестер Юнайтед». Он просто ходил на тренировки пару раз в неделю, а всё остальное доверял своим ассистентам. Потом он приходил, общался с футболистами, принимал решения, и они следовали за ним. Однако Фергюсон был полностью изолирован от повседневной работы на тренировочной площадке.

То же самое касается Арсена Венгера в «Арсенале». В Италии вы тренируется команду совершенно по-другому, поэтому через пять лет тренеру остаётся мало что сказать», - цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсен Венгер, Фабио Капелло, Алекс Фергюсон
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