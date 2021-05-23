​Кассано: «Переход де Дзерби в «Шахтёр» - это скандал»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано отреагировал на скорый переход Роберто де Дзерби на должность главного тренера «Шахтёра» из «Сассуоло».

«В нашем футболе очередной скандал. Один из лучших тренеров Италии переходит в «Шахтёр». При всём уважении к украинскому клубу, в Италии было как минимум 4-5 основных команд, которые могли бы сделать ставку на де Дзерби.

Если бы де Дзерби уходил в «Реал» или «Барселону», я бы сам его туда отвёл. Но в «Шахтёр»…» - сказал Кассано Bobo TV на Twitch. Слова экс-игрока «Рома» приведены на TuttoMercatoWeb.