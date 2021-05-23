Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Опубликована ужасная статистика Кокорина в «Фиорентине»

23 Мая 2021, 11:52,

«Фиорентина» покупала Александра Кокорина у «Спартака» в январе, чтобы улучшить показатели в атаке. На деле же трансфер российского форварда стал провалом, что подтверждает статистика, опубликованная экспертами из Opta.

Кокорин в Серии А провёл на поле 91 минуту. Он не сделал ни одного результативного действия и даже ни разу не пробил по воротам. В чужой штрафной площади Кокорин ни разу не коснулся мяча, плюс он ни разу не шёл в дриблинг.

Кокорин выиграл только одно из 5 единоборств, при этом 25 из 30 передач Кокорина были точными.

«Фиорентина» завершила чемпионат Италии на 14 позиции в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола