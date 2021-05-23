​Опубликована ужасная статистика Кокорина в «Фиорентине»

«Фиорентина» покупала Александра Кокорина у «Спартака» в январе, чтобы улучшить показатели в атаке. На деле же трансфер российского форварда стал провалом, что подтверждает статистика, опубликованная экспертами из Opta.

Кокорин в Серии А провёл на поле 91 минуту. Он не сделал ни одного результативного действия и даже ни разу не пробил по воротам. В чужой штрафной площади Кокорин ни разу не коснулся мяча, плюс он ни разу не шёл в дриблинг.

Кокорин выиграл только одно из 5 единоборств, при этом 25 из 30 передач Кокорина были точными.

«Фиорентина» завершила чемпионат Италии на 14 позиции в турнирной таблице.