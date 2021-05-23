​Опубликована ужасная статистика Кокорина в «Фиорентине»

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23 Мая 2021, 11:52,
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«Фиорентина» покупала Александра Кокорина у «Спартака» в январе, чтобы улучшить показатели в атаке. На деле же трансфер российского форварда стал провалом, что подтверждает статистика, опубликованная экспертами из Opta.
Кокорин в Серии А провёл на поле 91 минуту. Он не сделал ни одного результативного действия и даже ни разу не пробил по воротам. В чужой штрафной площади Кокорин ни разу не коснулся мяча, плюс он ни разу не шёл в дриблинг.
Кокорин выиграл только одно из 5 единоборств, при этом 25 из 30 передач Кокорина были точными.
«Фиорентина» завершила чемпионат Италии на 14 позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин