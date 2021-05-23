​У Квальяреллы 500 игр в Серии А

В субботу вечером «Сампдория» разнесла «Парму» в заключительном матче сезона. Для 38-летнего Фабио Квальяреллы эта игра стала 500-й в Серии А. Форвард забил один из трёх голов генуэзцев в этот вечер и теперь на его счету 177 результативных ударов в итальянском топовом дивизионе.

Напомним, что два года назад Фабио Квальярелла сенсационно стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

Нынешний сезон «Сампдория» завершила на 9 строчке в Серии А. Фабио Квальярелла выступает за клуб с лета 2016 года после перехода из «Торино». 38-летний игрок является капитаном генуэзцев.