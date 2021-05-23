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​«Белененсеш» предлагает Буффону контракт с экскурсиями и сладостями

23 Мая 2021, 10:32,

Переживший процедуру банкротства португальский клуб «Белененсеш» ныне выступает только в пятом дивизионе. Клуб решил обратиться к Джанлуиджи Буффону, который покинет «Ювентус» по завершению сезона.

«Белененсеш» просит Буффона помочь вернуть клуб в элитный португальский дивизион и предлагает удивительный контракт. Он включает в себя годовой абонемент в музей искусства, семейные билеты на посещение раз в неделю музея автобусов и ещё ряда мест, некоторые из которых являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в договоре предусматривается упаковка из шести популярных португальских сладостей.

Ранее Джанлуиджи Буффон говорил, что в таком возрасте если куда-то переходить, то это должен быть «сумасшедший» проект.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Белененсеш
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