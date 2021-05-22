Кокорин вышел на поле впервые за 2,5 месяца

«Фиорентина» завершает футбольный сезон 2020/21 выездным матчем против аутсайдеров из «Кротоне». За 15 минут до финального свистка счёт так и не открыт. Российский форвард Александр Кокорин получил четвертый шанс проявить себя в составе «фиалок», выйдя на замену вместо Франка Рибери.

Россиянин вышел на поле в первый раз за 2,5 месяца, восстановившись после травмы.

Напомним, что Александр Кокорин переехал во Флоренцию из «Спартака» зимой 2021 года, но пока не отметился результативными действиями.

Текстовую трансляцию матча «Кротоне» - «Фиорентина» смотрите на LiveResult.ru.