Кокорин вышел на поле впервые за 2,5 месяца

|
22 Мая 2021, 23:22,
|
|
«Фиорентина» завершает футбольный сезон 2020/21 выездным матчем против аутсайдеров из «Кротоне». За 15 минут до финального свистка счёт так и не открыт. Российский форвард Александр Кокорин получил четвертый шанс проявить себя в составе «фиалок», выйдя на замену вместо Франка Рибери.
Россиянин вышел на поле в первый раз за 2,5 месяца, восстановившись после травмы.
Напомним, что Александр Кокорин переехал во Флоренцию из «Спартака» зимой 2021 года, но пока не отметился результативными действиями.
Текстовую трансляцию матча «Кротоне» - «Фиорентина» смотрите на LiveResult.ru.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин