Ферреро: «Уход Раньери не стал для нас сюрпризом»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поблагодарил главного тренера первой команды Клаудио Раньери за работу. Сторонам не удалось согласовать новый контракт, и в Геную приедет другой наставник.

- С нашей первой встречи мы всегда уважали выбор и требования Раньери, поэтому и это его решение мы принимаем, - заявил Ферреро La Gazzetta dello Sport. - Оно не было для нас полным сюрпризом. Подобные ситуации в футболе являются частью переговорного процесса, когда завершается срок действия контракта, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Я благодарю Раньери и его штаб за отличную работу.

«Сампдория» в текущем сезоне займет девятое место.