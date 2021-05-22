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Ферреро: «Уход Раньери не стал для нас сюрпризом»

22 Мая 2021, 17:59,

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поблагодарил главного тренера первой команды Клаудио Раньери за работу. Сторонам не удалось согласовать новый контракт,  и в Геную приедет другой наставник.

- С нашей первой встречи мы всегда уважали выбор и требования Раньери, поэтому и это его решение мы принимаем, - заявил Ферреро La Gazzetta dello Sport. - Оно не было для нас полным сюрпризом. Подобные ситуации в футболе являются частью переговорного процесса, когда завершается срок действия контракта, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Я благодарю Раньери и его штаб за отличную работу.

«Сампдория» в текущем сезоне займет девятое место.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сампдория, Клаудио Раньери, Массимо Ферреро
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