​Аллегри готов возглавить «Наполи», но всё зависит от «Реала»

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22 Мая 2021, 15:40,
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Поговаривают, что Дженнаро Гаттузо покинет тренерский мостик «Наполи» по завершению сезона. Президент клуба Аурелио де Лаурентис ищет более статусного специалиста, и приоритетом для него является Массимилиано Аллегри, который соскучился по работе за два года творческого отпуска.
RAI Sport и Radio Kiss Kiss сообщают, что Аллегри готов принять предложение «Наполи», но его приоритетом, в свою очередь, является «Реал». Если Зинедин Зидан не покинет свою должность, или же если мадридцы предпочтут другого специалиста, тогда Аллегри возглавит «Наполи».
23 мая «Наполи» сыграет против «Вероны». В случае победы неаполитанцы гарантируют себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Наполи, Массимилиано Аллегри
Зидан покинет пост Реала и отправится покорять Италию на север в Турин. А мадридцев вполне возможно возглавит Аллегри или Лев (но после Евро-21). Аллегри тоже не дурак ТТХ, Наполи по сравнению с Реалом совсем маленькие клубы по масштабу...
А от Ювентуса уже ничего не зависит?