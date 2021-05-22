​Аллегри готов возглавить «Наполи», но всё зависит от «Реала»

Поговаривают, что Дженнаро Гаттузо покинет тренерский мостик «Наполи» по завершению сезона. Президент клуба Аурелио де Лаурентис ищет более статусного специалиста, и приоритетом для него является Массимилиано Аллегри, который соскучился по работе за два года творческого отпуска.

RAI Sport и Radio Kiss Kiss сообщают, что Аллегри готов принять предложение «Наполи», но его приоритетом, в свою очередь, является «Реал». Если Зинедин Зидан не покинет свою должность, или же если мадридцы предпочтут другого специалиста, тогда Аллегри возглавит «Наполи».

23 мая «Наполи» сыграет против «Вероны». В случае победы неаполитанцы гарантируют себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.